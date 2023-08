Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Jugendeinrichtung - Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich entwendete in der Zeit zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 11:15 Uhr eine unbekannte Täterschaft aus einer Jugendeinrichtung in der Stiftstraße. Die bisher Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem diese zunächst den heruntergelassenen Rollladen im Erdgeschoss hochschoben und anschließend das Fenster mit einem Hammer einschlugen. Über das Fenster gelangten die Täter bzw. Täterinnen sodann in das Innere der Einrichtung. Anschließend öffnete die Täterschaft mit einem Schlüssel den Tresor, nahm das Diebesgut an sich und flüchtete über das Einstiegsfenster in unbekannte Richtung. Durch die Ermittlerinnen und Ermittler wurden bereits erste Spuren gesichert. Diese werden nun ausgewertet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen in Tatortnähe wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter Tel.: 07261/690-0 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell