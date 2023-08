POL-MA: Mannheim: Betrunken bei Rot über die Ampel

Heidelberg (ots) - Ein 73-jähriger Mann stellte am Montag um 11:30 Uhr seinen VW in einem Parkhaus in der Uferstraße ab. Allerdings vergaß er das Fenster der Fahrerseite zu schließen. Als er nach zwei Stunden zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine unbekannte Täterschaft sein Mobiltelefon, welches in der Mittelkonsole gelegen war, gestohlen hatte. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun ...

