Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt aufgrund eines Betonstücks auf der Fahrbahn

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Betonstück, welches ursprünglich vermutlich als Befestigungshilfe für einen Bauzaun dienen sollte, war in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen Mitternacht, ursächlich für den Sturz eines Motorradfahrers auf der Viernheimer Straße in Weinheim. Das Betonstück lag mitten auf der Fahrbahn und wurde von einem aus Richtung Autobahn kommenden Motorradfahrer zu spät wahrgenommen. Nach eigenen Angaben habe er den Gegenstand überfahren, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht.

Wie das Betonstück auf die Fahrbahn geraten konnte ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, sich unter 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell