Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Fahrer öffnet unachtsam Fahrzeugtür - 65-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sonntag um kurz vor 14 Uhr wurde eine 65-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in der Zeppelinstraße schwer verletzt, nachdem ein 53-Jähriger unachtsam die Fahrertür seines VW öffnete. Als der 53-Jährige aus seinem am Straßenrand geparkten Fahrzeug steigen wollte, öffnete dieser seine Fahrzeugtür und übersah hierbei die anfahrende 65-jährige Radfahrerin. Die Frau fuhr gegen die geöffnete Fahrzeugtür, woraufhin sie ihr Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin schwere, lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug die Radfahrerin einen Helm. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell