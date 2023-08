POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzte Fußgängerin nach Unfall

Hirschberg an der Bergstraße (ots) - Nachdem am Sonntagmorgen ein Gast eines Hotels in der Brandenburger Straße nach einer durchzechten Nacht gegen 07:30 Uhr in den dortigen Vorratsraum urinierte und ein Begleiter eine Angestellte beleidigte, verständigte diese die Polizei. Als das Streifenteam an dem Hotel ...

mehr