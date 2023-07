Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Richtig dumm gelaufen - fingierter Raub endet in zwei Strafanzeigen

Apolda (ots)

Am 29.07.2023 gegen 00:25 Uhr lässt ein 20-jähriger Mann in Apolda am Darrplatz über einen unbeteiligten Passanten einen Notruf absetzen und erklärt, dass er überfallen wurde. Angeblich wurde von drei maskierten Personen am Bahnhof in Apolda sein Mobiltelefon entwendet. Der junge Mann verstrickt sich während seiner Angaben gegenüber der Polizei in Widersprüche. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme hatte er einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille. Nachdem der Mann noch mehrfach während der Fahndungsmaßnahmen in Apolda angetroffen wurde und nach dem Handy suchte, räumte er ein, dass er sich die Geschichte nur ausgedacht habe, da er sein Handy verloren hatte. Weiterhin fuhr der Mann noch auf seinem Fahrrad den Beamten in die Arme. Die Polizei leitete daraufhin zwei Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr & Vortäuschen einer Straftat ein.

