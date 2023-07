Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrüche ohne Vollendung und Beute

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 22.07.2023 - 26.07.2023 versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus / Wohnung in Apolda, Weimarische Straße 61 einzudringen, was jedoch misslang. Die Wohnungstür hielt den Hebelversuchen stand und wurde fortfolgend lediglich beschädigt. Die Täter konnten daher auch nichts erbeuten. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Ein weiterer Einbruchversuch ereignete sich im Tatzeitraum 28.07.2023 16:00 Uhr - 29.07.23, 08:15 Uhr in Apolda, Dammstraße 2 (FIRMA KKD Tiefbau). Hier betraten Unbekannte das Betriebsgelände der Firma und hebelten eine Tür zu einer Lagerhalle auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus der Lagerhalle / Containern und Büros nichts entwendet. Der Schaden an den Türen wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Wer zu beiden Sachverhalten Hinweise / Angaben zum Tathergang machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell