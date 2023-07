Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autos in Derschlag und Bernberg beschädigt

Gummersbach (ots)

Am Wochenende wurden die Scheiben mehrerer Pkw in Derschlag und Bernberg eingeschlagen. In der Sienhardtstraße schlugen Unbekannte zwischen Samstag (15.7., 20 Uhr) und Montagmorgen (5.45 Uhr) die rechte Scheibe eines Dacia ein. Aus dem Wagen entwendeten sie einen Tabakbeutel und eine Pfeife. Zwischen Sonntag (16.7., 18.30 Uhr) und Montagmorgen (8.15 Uhr) klauten Diebe eine Geldbörse aus einem Skoda, der in der Straße "Am Heidnocken" geparkt war. An dem Auto befanden sich keine Aufbruchsspuren. In den frühen Morgenstunden des Montags (17.7.) schlugen Kriminelle zwischen 1 Uhr und 7 Uhr die Scheibe eines BMW in der Eulenstraße ein. Hier nahmen sie eine Bauchtasche mit. Im Stadtteil Bernberg in der Kastanienstraße zerstörten Unbekannte zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (9 Uhr) das Beifahrerfenster eines Smart. Sie durchwühlten das Handschuhfach, machten jedoch keine Beute. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

