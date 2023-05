Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230511-1: 11-jährige Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Am Mittwochabend (10. Mai) ist eine 11-Jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Zievereich leicht verletzt worden. Der Fahrer (32) muss sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss, des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten.

Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen den Unfall auf der Heisenbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen war der 32-Jährige mit seiner Beifahrerin in einem Audi auf der Heisenbergstraße in Fahrtrichtung Oswaldstraße unterwegs. Zeugen berichteten, sie haben ein Reifenquietschen und einen aufheulenden Motor gehört. Anschließend sahen sie wie der A3 mit der Beifahrerseite in einen geparkten Mercedes Vito am linken Fahrbahnrand geschleudert sei. Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass in beiden Fahrzeugen die Seitenairbags auslösten. Rettungskräfte brachten die junge Beifahrerin zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Fahrer des Audis stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 0,5 Promille an. Wegen des Verdachts der Trunkenheit und weil der nunmehr Beschuldigte zudem einräumte Cannabis konsumiert zu haben, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Ermittlungen zur Identität des Fahrers, der keine Personaldokumente mit sich führte zeigten, dass er aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

