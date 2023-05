POL-REK: 230510-2: Fußgänger bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

Frechen (ots) - Polizei sucht Zeugen Am Dienstagvormittag (9. Mai) sind in Frechen-Bachem bislang Unbekannte in das Haus eines Seniors eingebrochen. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach den flüchtigen Einbrechern und bittet Zeugen um Mithilfe. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de ...

