Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Zwei Verletzte nach Verpuffung in Gewerbebetrieb

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Eine Verpuffung mit einem Folgebrand in der Produktionshalle eines Gewerbebetriebs an der Aluminiumstraße löste am späten Freitagnachmittag (23.12.) einen gut 90-minütigen Einsatz der Grevenbroicher Feuerwehr aus. Bei dem Brand wurden zwei Personen verletzt, sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Kräfte Grevenbroicher Wehr wurden gegen 17:15 Uhr zu einem gemeldeten Hallenbrand alarmiert. Aufgrund der potenziell riskanten Lage entsandte die Leitstelle des Rhein-Kreis Neuss neben den Kräften der hauptamtlichen Wache drei weitere ehrenamtliche Löscheinheiten zur Schadensstelle. Beim Eintreffen der ersten Retter brannte es tatsächlich in einer größeren Produktionshalle. Während erste Trupps mit der Brandbekämpfung begannen, betreuten andere Kräfte zwei Beschäftigte des Unternehmens und übergaben sie zur weiteren medizinischen Untersuchung an den Rettungsdienst. Die beiden Personen wurden zur Weiterbehandlung in Krankenhäuser transportiert.

Rund eine halbe Stunde nach dem Alarm war der Brand unter Kontrolle, wenig später war das Feuer gelöscht. Nachdem weitere Kontrollen der Halle und der Umgebung bestätigten, dass sich die Flammen nicht weiter ausgebreitet hatten, beendete die Grevenbroicher Wehr den Einsatz gegen 18:45 Uhr.

Während Kräfte des Hauptamtes sowie der ehrenamtlichen Löscheinheiten aus Stadtmitte, Wevelinghoven und Gustorf/Gindorf auf dem Firmengelände tätig waren, beziehungsweise auf der Kolpingstraße in Bereitschaft standen, stellte die ehrenamtliche Löscheinheit Kapellen auf der Hauptwache den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Aussagen zur Brandursache, zur Schadenshöhe und zum Gesundheitszustand der Verletzten kann die Feuerwehr nicht machen.

