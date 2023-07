POL-GM: Fenster und Hauswand von Einfamilienhaus beschädigt

Reichshof (ots) - Zwischen Mitternacht und 5 Uhr am Montag (17. Juli) haben Unbekannte schätzungsweise 700 Liter Diesel aus einem Lkw abgezapft. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit auf dem Rastplatz Hasbacher Höhe an der A4 in Fahrtrichtung Olpe. Um an den Treibstoff zu gelangen, hebelten die Täter die Tanksicherung auf. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr