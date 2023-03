Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Parkrempler weggefahren

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagmittag in der Ziegelhütterstraße in Otterbach ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der beschädigte schwarze Mitsubishi ASX war zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er den Schaden an der rechten hinteren Seite. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell