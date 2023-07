Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Körperverletzungen in Dorna

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda:

Wiederholt begaben sich Personen auf ein Grundstück in der Ortslage Dorna, welche dunkel gekleidet waren und augenscheinlich eine Sturmhaube aufgesetzt hatten. Die Situationen eskalierten am Donnerstagabend, da es hier zu zwei Körperverletzungsdelikten kam. Als die fremde Person in den frühen Abendstunden auf dem Grundstück gesehen wurde, wollte ein 19-jähriger Anwohner diese zur Rede stellen. Jedoch entwickelte sich hier eine körperliche Auseinandersetzung, wobei der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Der Unbekannte entfernte sich in Richtung Quirla. Knapp drei Stunden später wiederholte sich der Sachverhalt in ähnlicher Art. Aufgrund der vorherigen Ereignisse wollte er 19-Jährige die Verschlusssicherheit des auf dem Grundstück abgestellten Pkw prüfen. Unvermittelt erlitt er jedoch einen Schlag ins Gesicht, wobei die Täterbeschreibung der des Sachverhalts zuvor ähnelte. Auch hier entfernte sich der unbekannte Täter sodann fluchtartig. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder auch der unbekannten Person geben könne, vielleicht auch eine Person mit passender Beschreibung in der Ortslage Dorna gesehen haben, werden gebeten sich beide der Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0195174/2023, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell