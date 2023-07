LPI-J: BMX gestohlen

Jena (ots) - Weil ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw BMW am Donnerstagmittag die Vorfahrt eines Pkw Skoda missachtete, ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der Mann befuhr das Jenertal in Richtung Stadtrodaer Straße. Als er die Wöllnitzer Straße queren wollte, achtete er nicht auf den vorfahrtsberechtigten Skoda. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt und die 36-jährige Fahrerin des Skoda leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

