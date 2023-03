Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochmorgen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Mittwochmorgen (01.03., 07.39 Uhr) erlitt eine 64-jährige Frau bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Die Fahrradfahrerin befuhr den Geh- und Fahrradweg der Helleforthstraße in Richtung Oststraße, um im Weiteren die Tenge-Rietberg Starße zu queren. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Autofahrer mit einem Mercedes die Helleforthstraße in Richtung Kaunitzer Straße. An der Einmündung der Tenge-Rietberg Straße/ Helleforthstraße beabsichtigte der Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock nach links in die Tenge-Rietberg Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zu dem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto des 25-Jährigen. Lebensgefährlich verletzt wurde die Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Krankenwagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 25-Jährige erlitt keine Verletzungen durch den Unfall.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn unterstützt. Ein durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld bestellter Sachverständiger erschien ebenfalls am Unfallort. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Verkehrssperrung in dem Bereich dauerte bis 12.00 Uhr an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell