LPI-J: Pferd ausgebüchst

Jena (ots) - Am Donnerstagfrüh, gegen 4 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter an einem Warenautomaten in der Hermann-Pistor-Straße. Da dieser Versuch misslang, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab. Den erlangten Hinweisen wird nunmehr im Rahmen der Ermittlungen nachgegangen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr