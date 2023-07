POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in Wardenburg-Charlottendorf +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind in die Geschäftsstelle vom VfL Stenum eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Es werden Zeugen gesucht. In der Zeit von Dienstag, 04. Juli 2023, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 05. Juli 2023, 08:00 Uhr, warfen sie eine Fensterscheibe der Geschäftsstelle in der Straße "Zur Ollen" ein, konnten die Räume so betreten und nahmen geringe ...

