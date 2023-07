Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in die Geschäftsstelle des VfL Stenum +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind in die Geschäftsstelle vom VfL Stenum eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Es werden Zeugen gesucht.

In der Zeit von Dienstag, 04. Juli 2023, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 05. Juli 2023, 08:00 Uhr, warfen sie eine Fensterscheibe der Geschäftsstelle in der Straße "Zur Ollen" ein, konnten die Räume so betreten und nahmen geringe Mengen Bargeld an sich.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei in Wildeshausen aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell