Polizei Köln

POL-K: 230627-2-K Drogen an 13-Jährige abgegeben - Festnahme

Köln (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen (56) haben Einsatzkräfte der Polizei Köln am Samstagabend (24. Juni) einen mutmaßlichen Drogendealer (27) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Dieser soll einem 13 Jahre alten Mädchen gegen 23 Uhr am Gereonswall Drogen übergeben, sie mit ihr konsumiert haben und dann in einem Gebüsch verschwunden sein. Als Polizisten eintrafen, versuchte der aus Guinea stammenden Mann vergeblich, zu Fuß zu entkommen. Polizisten fanden im Gebüsch eine Tasche. Darin: mehrere Tütchen Amphetamin sowie der Ausweis des 27-Jährigen. Bei dem Mädchen, das bereits als vermisst galt, stellten die Polizisten ein Messer und ein Pfefferspray sicher. Weder der Festgenommene noch die 13-Jährige hatten Bargeld. Zur Bezahlung der Drogen sollen sexuelle Gegenleistungen vereinbart gewesen sein. Die Einsatzkräfte übergaben das Kind an das Jugendamt. Der mutmaßliche Dealer ist bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorbestraft. Ein Richter ordnete gegen ihn Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell