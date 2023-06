Polizei Köln

POL-K: 230626-3-K Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug - Festnahme auf frischer Tat

Köln (ots)

Streifenpolizisten haben am Sonntagnachmittag (25. Juni) in Köln-Mülheim nach dem Hinweis eines aufmerksamen Anwohners drei Tatverdächtige (13, 15, 30) nach Aufbruch eines Handwerkerfahr-zeugs noch in Tatortnähe gestellt. In den Taschen des 15-Jährigen fanden die Einsatzkräfte einen Schraubendreher und stellten diesen sicher.

Der 28-jährige Kölner hatte gegen 17.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sich das Trio an einem auf dem Luzerner Weg geparkten Transporter eines Heizungsbetriebs zu schaffen machte. Polizisten stellten frische Aufbruchspuren an der Schiebetür des Ford Transits fest.

Der aus Bosnien stammende, wohnungslose 30-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Polizisten fuhren die Jugendlichen auf eine Wache und übergaben sie an ihre Erziehungsberechtigten.

Immer wieder werden Transportfahrzeuge, häufig an den Türen, aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge gestohlen. Erst am 20. Juni hatte sich die Polizei Köln zusammen mit der Handwerkskammer zu Köln bei einer gemeinsamen Informationsveranstaltung, insbesondere zu Präventionshinweisen, in diesem Deliktsbereich ausgetauscht (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5540093). (ks/sw/iv)

