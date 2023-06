Polizei Köln

POL-K: 230626-1-K Polizeieinsatz in Köln-Niehl - Spezialeinheiten eingesetzt

Köln (ots)

Am frühen Montagmorgen (26. Juni) haben Spezialkräfte der Polizei in einer Wohnung in der Boltensternstraße einen 18-Jährigen gestellt. Anwohner alarmierten gegen 3 Uhr die Polizei, als sie auf Geschrei aus der Wohnung aufmerksam wurden. Zudem gaben sie an, einen Mann mit einem schwarzen Gegenstand am Fenster gesehen zu haben, bei dem es sich um eine Waffe gehandelt haben könnte. Aus diesem Grunde zogen die Einsatzkräfte Spezialeinheiten hinzu und sperrten den Bereich weiträumig ab. Gegen 6.15 Uhr öffnete der 18-Jährige freiwillig die Wohnungstür. Polizisten durchsuchten die Wohnung, in der sich auch die 22 Jahre alte Schwester befand. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Softairwaffe und stellten diese sicher. (sw/kk)

