POL-K: 230623-3-K Radfahrerin bei Verkehrsunfall in der Innenstadt tödlich verletzt

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 16. Juni, Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5535592 Nach dem Verkehrsunfall am 16. Juni auf der Venloer Straße im Stadtteil Vogelsang ist die beteiligte 82 Jahre alte Fußgängerin am Mittwochabend (21. Juni) in Folge ihrer schweren Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben. Die Seniorin war am ...

mehr