POL-K: 230623-1-K Fußgängerin (82) verstirbt nach Verkehrsunfall in Köln-Vogelsang

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 16. Juni, Ziffer 1

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5535592

Nach dem Verkehrsunfall am 16. Juni auf der Venloer Straße im Stadtteil Vogelsang ist die beteiligte 82 Jahre alte Fußgängerin am Mittwochabend (21. Juni) in Folge ihrer schweren Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben.

Die Seniorin war am Freitagmorgen in Höhe der KVB-Haltestelle Wolffsohnstraße von einem VW einer Kölnerin (65) erfasst worden, nachdem sie Zeugenangaben zufolge die Venloer Straße an der Fußgängerampel bei "Rot" überquerte. (sw/iv)

