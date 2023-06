POL-K: 230621-4-K Mutmaßliche Drogendealer in flagranti gestellt - Diensthund hebt Depot aus

Köln (ots) - Am Dienstagnachmittag (20. Juni) ist ein Radfahrer (56) auf der Berliner Straße in Köln-Mülheim ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Nach eigenen Angaben befuhr der 56-Jährige gegen 15.30 Uhr die Berliner Straße als er beim Abbiegen in den Höhenhauser Ring mit dem Vorderreifen seines Fahrrads in den ...

