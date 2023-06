Polizei Köln

POL-K: 230622-1-K Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus in Köln-Brück - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus am 9. Februar im Stadtteil Brück fahndet die Polizei Köln mit Bildern aus einer privaten Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann.

Der Gesuchte steht im Verdacht, in der Tatnacht gegen 2:30 Uhr über einen Zaun in den Garten des Hauses geklettert zu sein. Mutmaßlich flüchtete er, als er eine Überwachungskamera entdeckte, in unbekannte Richtung.

Lichtbilder des Tatverdächtigen sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/108384

Hinweise zur Identität des Mannes sowie zu seinem Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 72 unter der Rufnummer 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ms/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell