Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 51-Jährige angegriffen +++ Einbrecher gescheitert +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Blitzableiter von Schulgebäude beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. 51-Jährige angegriffen,

Wiesbaden, Tränkweg, 22.05.2023, 10.30 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag wurde eine 51-jährige Frau im Wald im Bereich des Tränkwegs von einem unbekannten Täter angegriffen. Nach Angaben der Geschädigten sei sie gegen 10.30 Uhr im Wald plötzlich von hinten festgehalten worden. Sie habe sich aber losreißen können, woraufhin der Angreifer von ihr abgelassen habe. Als dann noch weitere Personen den Waldweg entlanggekommen seien, habe der Täter die Flucht ergriffen. Der Angreifer wurde als etwa 16-20 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß mit einer sportlich-schlanken Statur, dunklen Augen, sehr heller Haut und kinnlangen, zu Zöpfen geflochtenen Haaren beschrieben. Er habe eine Baseballmütze, ein kariertes weiß-blaues Hemd und eine Jeans getragen. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher gescheitert,

Wiesbaden, Wellritzstraße, 21.05.2023, 23.00 Uhr bis 22.05.2023, 10.50 Uhr,

(pl)In der Wellritzstraße scheiterten Unbekannte in der Nacht zum Montag beim Versuch, in ein Wettbüro einzubrechen. Die Täter hatten sich erfolglos an der Eingangstür zu schaffen gemacht und schließlich unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße, 08.05.2023 bis 21.05.2023,

(pl)Innerhalb der vergangenen zwei Wochen haben unbekannte Täter in der Graf-von-Galen-Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Blitzableiter von Schulgebäude beschädigt, Wiesbaden, Schumannstraße, 16.05.2023, 11.00 Uhr bis 22.05.2023, 07.00 Uhr,

(pl)Über das verlängerte Wochenende haben unbekannte Täter auf dem Dach eines Schulgebäudes in der Schumannstraße die Blitzableiter beschädigt. Die Blitzableiter wurden an verschiedenen Stellen abgeknickt, wodurch ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden ist. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell