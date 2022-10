Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag 18.30 Uhr und Montag 09.30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in einen Hofladen im Esslinger Weg in Münchingen ein. Indem er ein Fenster aufhebelte, gelangte der Dieb ins Innere des Geschäfts und durchsuchte dort mehrere Geldkassen, aus denen er auch Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendete. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden ...

mehr