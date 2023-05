Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich +++ Autoaufbrecher unterwegs +++ Einbrecher in zwei Fällen gescheitert +++ Schussähnliches Geräusch gemeldet +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

1. Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Wiesbaden, Taunusstein, 18.05.2023,

(pl)Am Donnerstagmittag wurde eine Wiesbadenerin von Telefonbetrügern mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" kontaktiert. Die Kriminellen gaukelten der Angerufenen vor, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Durch die Täuschung und die hochprofessionelle Vorgehensweise brachten die Betrüger die geschockte Geschädigte schließlich dazu, nach Taunusstein in die Gottfried-Keller-Straße zu fahren und auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes Bargeld sowie Schmuckstücke an einen Abholer zu übergeben. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 20-30 Jahre alten, ca. 1,65 Meter großen, schlanken Mann mit dunklen kurzen Haaren und einem runden Gesicht gehandelt haben. Er soll mit einer grauen Schiebermütze, einem blauen Hemd, einer schwarzen Weste und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Wie in vielen Fällen wurde die Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass sie der Geschichte Glauben schenkte. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen Sie anschließend den Notruf 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten Klarheiten bringen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Autoaufbrecher unterwegs - Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden, Hollerbornstraße, Ernst-von-Harnack-Straße, 16.05.2023, 20.00 Uhr bis 06.30 Uhr,

(pl)In Wiesbaden hatten es Autoaufbrecher in der Nacht zum Mittwoch bei mindestens zwei geparkten Fahrzeugen auf Fahrzeugteile abgesehen. Die Täter brachen in die Innenräume eines Mercedes und eines BMW ein. Während sie dann aus dem Mercedes das Lenkrad ausbauten und sich noch herumliegendes Münzgeld schnappten, ließen sie aus dem BMW das festinstallierte Navigationsgerät und den Bordcomputer mitgehen. Die betroffenen Pkw waren im Bereich Hollerbornstraße und Ernst-von-Harnack-Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher in zwei Fällen gescheitert, Wiesbaden, 16.05.2023, 16.30 Uhr bis 17.05.2023, 17.45 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstag und Mittwoch versuchten unbekannte Täter in Wiesbaden in zwei Einfamilienhäuser einzubrechen, scheiterten jedoch in beiden Fällen. Im Steiner-Kreuz-Weg in Kostheim hatten sich die Einbrecher am Mittwochmorgen zwischen 06.45 Uhr und 09.00 Uhr erfolglos am Fenster eines Wohnhauses zu Schaffen gemacht. Auch in der Scharfensteiner Straße hielten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag die Terrassentüren und ein Fenster eines Einfamilienhauses Einbruchsversuchen stand, so dass die Täter auch hier unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Schussähnliches Geräusch gemeldet,

Wiesbaden-Bierstadt, Bodelschwinghstraße, 17.05.2023, 21.55 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend kam es aufgrund eines schussähnlichen Geräusches im Bereich der Bodelschwinghstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 22.00 Uhr wurde der Polizei von einem Mitteiler gemeldet, dass er soeben einen lauten Knall gehört und dann einen schlanken, dunkelgekleideten Mann mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand gesehen habe, welcher in Richtung Wendelstraße weggelaufen sei. Aufgrund der Mitteilung fuhren mehrere Polizeistreifen vor Ort. Die eingeleitete Fahndung und die Absuche der Umgebung führten jedoch bislang zu keinen weiteren Erkenntnissen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 17.05.2023, 17.00 Uhr bis 18.05.2023, 01.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei wieder Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 17.00 Uhr und 01.00 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Insgesamt wurden 19 Personen kontrolliert und zwei Ermittlungsverfahren wegen aufgefundener Betäubungsmittel eingeleitet. Darüber hinaus wurde in den frühen Abendstunden bei einer Kontrolle auf dem Luisenplatz ein verbotenes Messer sichergestellt und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Schierstein und Frauenstein Dienstag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Anschlussstelle Mainzer Straße Dienstag: Wiesbaden, Bundesstraße 455

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

