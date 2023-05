Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vier Männer von Personengruppe angegriffen +++ Hallenbad von Einbrechern heimgesucht +++ Unbekannte schlagen Autoscheiben in Kostheim ein

Wiesbaden (ots)

1. Vier Männer von Personengruppe angegriffen, Mainz-Kastel, Schwarzenbergstraße, 16.05.2023, 21.50 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurden in der Schwarzenbergstraße in Mainz-Kastel vier Männer im Alter zwischen 33 und 44 Jahren von einer Personengruppe angegriffen. Die Geschädigten hielten sich gegen 21.50 Uhr auf dem Gartengelände rund um ihren Wohn-Bungalow auf, als sie von mehreren Personen zunächst verbal und anschließend körperlich attackiert wurden. In Folge der Auseinandersetzung, bei welcher unter anderem auch eine Eisenstange als Schlagmittel zum Einsatz kam, wurden zwei der Geschädigten verletzt und der Bungalow sowie zwei geparkte Autos beschädigt. Während es bei einem der beiden Verletzen bei einer ambulanten Behandlung blieb, musste der andere in ein Krankenhaus gebracht werden. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Angreifern sowie den Hintergründen und den Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegengenommen.

2. Hallenbad von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kostheim, Waldhofstraße, 17.05.2023, 00.05 Uhr bis 05.55 Uhr,

(pl)In der Waldhofstraße in Mainz-Kostheim wurde in der Nacht zum Mittwoch das dortige Hallenbad von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen zwischen 00.05 Uhr und 05.55 Uhr auf der Rückseite des Gebäudes in das Schwimmbad ein. Anschließend machten sie sich an den Tresoren und Spinden zu schaffen und erbeuteten Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 3435-0 entgegen.

3. Unbekannte schlagen Autoscheiben in Kostheim ein, Wiesbaden-Kostheim, Steinern Straße 17.05.2023, 03:20 Uhr,

(da)Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Mainz-Kostheim die Scheiben mehrerer PKW eingeschlagen. Zeugen hörten zunächst gegen 03:20 Uhr, wie auf einem Parkdeck an der Steinern Straße mehrfach Glas zersplitterte. Kurze Zeit später seien drei dunkel gekleidete Personen von der Örtlichkeit in Richtung Ratsherrenweg davongerannt. Im Nachgang wurde festgestellt, dass die Unbekannten die Heck- und Seitenscheiben von drei PKW eingeschlagen hatten. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000EUR. Hinweise zur Tat bzw. den bisher unbekannten Personen nimmt die Polizei unter 0611 / 345-2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell