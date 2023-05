Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Drei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht +++ Rüttelplatte gestohlen +++ Beim Geldwechseln bestohlen +++ Jugendliche werfen Stein von Brücke

Wiesbaden (ots)

1. Drei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, 15.05.2023,

(pl)In Wiesbaden wurden am Montag sogleich drei Wohnhäuser von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 07.15 Uhr und 11.40 Uhr drangen Unbekannte durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Kohlheckstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten hochwertige Schmuckstücke. Ebenfalls auf Schmuck hatten es die Täter beim Einbruch in ein Haus in der Philipp-Holl-Straße abgesehen. In diesem Fall hatten die Einbrecher zwischen 07.20 Uhr und 15.25 Uhr zugeschlagen. Im Färcherweg in Mainz-Kastel machten sich die Täter gegen 14.00 Uhr an der Eingangstür eines Reihenhauses zu schaffen. Die Tür hielt jedoch den Einbruchsversuchen stand, sodass unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen wurde. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Rüttelplatte gestohlen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 13.05.2023, 17.00 Uhr bis 15.05.2023, 07.15 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen waren auf einer Baustelle in der Dotzheimer Straße Diebe zugange. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Grundstück und entwendeten eine Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Beim Geldwechseln bestohlen,

Wiesbaden, Langgasse, 15.05.2023, 16.50 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag gelang es einem betrügerischen Pärchen dem Kassierer eines Kiosks in der Langgasse mit der sogenannten "Wechselfalle" Bargeld abzuluchsen. Ein Mann fragte gegen 16.50 Uhr in dem Kiosk, ob er Geld gewechselt haben könne. Während des anschließenden Wechselvorgangs gelang es dem Täter und seiner Komplizin, den Kassierer geschickt abzulenken und Bargeld zu entwenden. Der dunkelgekleidete Dieb soll etwa 50 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und lichte kurze dunkle Haare sowie eine normale Statur gehabt haben. Seine Komplizin wurde als etwa 50 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß mit langen schwarzen Haaren beschrieben. Sie soll schwarze Kleidung mit einem weiß-schwarzen Oberteil getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Jugendliche werfen Stein von Brücke,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße / Höhe Sauerwiesweg, Montag, 15.05.2023, 19:30 Uhr,

(fh)Am Montagabend wurde das Fahrzeug eines Wiesbadeners beim Befahren der Schiersteiner Straße von jugendlichen Steinewerfern beschädigt, Schlimmeres passierte glücklicherweise nicht. Den Angaben des Mercedes-Fahrers zufolge, sei dieser gegen 19:30 Uhr die Schiersteiner Straße von der Schiersteiner Brücke in Richtung Innenstadt entlanggefahren. In Höhe des Sauerwiesweg führt eine stillgelegte Eisenbahnbrücke über die Fahrbahn. Während der Wiesbadener unter der Brücke hindurchfuhr, warfen zwei jugendliche Mädchen einen Stein auf sein Fahrzeug und beschädigten dieses an der Beifahrertür. Als der Fahrer daraufhin eigenständig die Brücke aufsuchte, konnte er die beiden Mädchen im Alter von etwa 16 Jahre davonlaufen sehen. Eine sei dunkel, die andere hell gekleidet gewesen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

