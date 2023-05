Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Auseinandersetzung bei Fußballspiel +++ Lebensechte Babypuppe sorgt für Polizeieinsatz +++ Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Bekleidungsgeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Markstraße, Nacht zum 13.05.2023,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde ein Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Boutique, entwendeten Bargeld und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, Festgestellt: 15.05.2023, 01.20 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag wurde gegen 01.20 Uhr in der Otto-Wels-Straße ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Unbekannte Täter hatten sich an dem Automaten zu schaffen gemacht und diesen gewaltsam geöffnet. Der Tatzeitraum und auch das Diebesgut sind noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Auseinandersetzung bei Fußballspiel,

Wiesbaden-Nordenstadt, Oppelner Straße, 14.05.2023, 16.35 Uhr

(pl)Auf dem Sportplatz in der Oppelner Straße in Nordenstadt ist es am Sonntagnachmittag im Rahmen eines Fußballspiels zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach einer Tätlichkeit während des Fußballspiels kam es zu einem Tumult, wobei Zuschauer beider Mannschaften das Spielfeld betraten und ein Spieler durch einen Schlag ins Gesicht verletzt wurde. Bei dem Angreifer, welcher beim Eintreffen der verständigten Polizeikräfte bereits die Flucht ergriffen hatte, soll es sich um keinen aktiven Spieler gehandelt haben. Aufgrund der Tätlichkeit während des Fußballspiels und des späteren Angriffs wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Lebensechte Babypuppe sorgt für Polizeieinsatz, Wiesbaden, Klopstockstraße, 14.05.2023, 16.35 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag hat eine lebensechte Babypuppe in der Klopstockstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Passant hatte der Polizei gegen 16.35 Uhr ein in eine Decke eingewickeltes und auf einer Parkbank liegendes totes Baby gemeldet. Aufgrund der Mitteilung wurde ein Einsatz ausgelöst und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Hierbei stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei dem vermeintlich toten Kind um eine sehr lebensecht wirkende Puppe handelte. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Person, welche die Puppe dort abgelegt hat.

5. Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden-Bierstadt, Brühlstraße, 14.05.2023,17.30 Uhr,

(pl)Ein 7-jähriger Junge wurde am Sonntagnachmittag in der Brühlstraße in Bierstadt beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Toyota vom Imkerweg kommend die Brühlstraße entlang, als der 7-Jährige zwischen geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn lief, um zum gegenüberliegenden Kinderspielplatz zu gelangen. Das Kind wurde von dem Auto erfasst und musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell