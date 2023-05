Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher zugange +++ Seilwinde und Rückleuchten von Anhänger gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 09.05.2023,

(pl)Im Verlauf des Dienstags waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. Abgesehen hatten es die Täter auf vier Einfamilienhäuser. Zwischen 08.00 Uhr und 08.50 Uhr drangen Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus in der Birkenstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen dann aber offensichtlich ohne Beute die Flucht. Beim Einbruch in ein Haus in der Freudenbergstraße wurde ein Täter gegen 09.25 Uhr von der Bewohnerin überrascht und flüchtete daraufhin unverrichteter Dinge. Ebenfalls ertappt wurden zwei Männer gegen 10.00 Uhr beim Versuch, in ein Einfamilienhaus im Lessingweg in Nordenstadt einzubrechen. Das gescheiterte Einbrecherduo soll etwa 25-40 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. In der Nähe hatten sich Unbekannte zwischen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr auch an der Tür eines Hauses in der Heerstraße zu schaffen gemacht, ohne in die Räumlichkeiten eingedrungen zu sein. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Seilwinde und Rückleuchten von Anhänger gestohlen, Wiesbaden, Willi-Werner-Straße, 08.05.2023, 18.00 Uhr bis 09.05.2023, 08.45 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände eines Autohändlers in der Willi-Werner-Straße hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag auf Teile eines Autoanhängers abgesehen. Die Täter trennten die Seilwinde sowie die Rückleuchten von dem Hänger ab und entwendeten diese. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

