Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: In Kindertagesstätte eingedrungen - Festnahme +++ Festnahme zweier Männer nach Farbschmierereien +++ 17-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt

Wiesbaden (ots)

1. In Kindertagesstätte eingedrungen - Festnahme, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 07.05.2023, 02.00 Uhr,

(pl)Nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte im Kurt-Schumacher-Ring ist es der Polizei in der Nacht zum Sonntag gelungen, die vier mutmaßlichen Einbrecher noch an Ort und Stelle festzunehmen. Eine Tür der Kindertagesstätte wurde gegen 02.00 Uhr aufgebrochen und in die Räumlichkeiten eingedrungen. Polizeikräften gelang es dann, vier männliche Personen im Alter von 14, 16, 17 und 18 Jahren noch beim Verlassen des Objektes festzunehmen. Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Festnahme zweier Männer nach Farbschmierereien, Wiesbaden, Sedanstraße, 07.05.2023, 01.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer festgenommen. Ein Zeuge beobachtete gegen 01.30 Uhr drei Personen beim Besprühen eines Stromkastens in der Sedanstraße. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte kurze Zeit später im Bereich der Mauritiusstraße zwei 36 und 50 Jahre alte Männer antreffen, auf welche die Beschreibung zweier flüchtiger Täter zutraf. Bei der Kontrolle wurden in dem Rucksack des 36-Jährigen gestohlenes Werkzeug sowie Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Zudem war auch der von dem 50-Jährigen mitgeführte E-Scooter als gestohlen gemeldet. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

3. 17-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Bahnhofstraße, 07.05.2023, 06.25 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt wurde am Sonntagmorgen eine 17-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 41-jähriger Autofahrer war gegen 06.25 Uhr mit seinem Ford von der Mainzer Straße kommend auf dem Gustav-Stresemann-Ring unterwegs, als es im Bereich der Kreuzung zur Bahnhofstraße zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam, die gerade die Straße überquerte. Die verletzte 17-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die Fußgängerin die Fahrbahn bei Rot zeigender Ampel.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell