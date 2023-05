Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen - Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Wiesbaden festgenommen

Wiesbaden (ots)

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Wiesbaden festgenommen, Wiesbaden, 04.05.2023,

(pl)Nachdem in der Nacht zum Donnerstag in der Hans-Böckler-Straße auf einem Grünstreifen ein 49-jähriger Mann tot aufgefunden worden ist, hat die Polizei noch im Laufe des Donnerstags einen 37-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der verstorbene 49-Jährige wies eine todesursächliche Verletzung auf und bei der Obduktion konnte ein gewaltsamer Tod belegt werden. Es stellte sich auch schnell heraus, dass es sich bei dem Fundort nicht am den Tatort handelte und der Getötete stattdessen dort abgelegt worden ist. Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein Bekannter des Verstorbenen ins Visier der Ermittler und konnte schließlich noch am selben Tag beim Verlassen eines Wohnhauses in der Hans-Böckler-Straße festgenommen werden. Ebenfalls festgenommen wurde ein 47-jähriger Mann, welcher im Verdacht steht, beim Verbringen der Leiche zum späteren Fundort geholfen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wird gegen den 37 Jahre alten Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragen. Der 37-Jährige wird deswegen im Laufe des heutigen Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell