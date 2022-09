Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichen in Engelskirchen, Morsbach und Radevormwald gestohlen

Engelskirchen; Morsbach; Radevormwald (ots)

Die Kennzeichen GM-TF210 eines Wagens sind im Zeitraum zwischen Mittwoch (14. September, 19 Uhr) und Donnerstag (9.30 Uhr) gestohlen worden. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Hölterhofer Straße in Radevormwald. In Morsbach entwendeten Diebe zwischen 21 Uhr am Mittwoch (14. September) und 7 Uhr am Donnerstag das Kennzeichen GM-AA4115 von einem Anhänger, der auf einem Parkplatz an der Bachstraße stand. Die Kennzeichen BI-MK1207 haben Diebe am Donnerstag (15. September) in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 21.40 Uhr von einem Auto gestohlen. Das Fahrzeug parkte auf dem Pendlerparkplatz an der L302 unter der A4 in Engelskirchen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990.

