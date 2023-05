Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 26-Jähriger mit Messer verletzt +++ Handtasche entrissen +++ Einbrecher zugange +++ Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A 66

Wiesbaden (ots)

1. 26-Jähriger mit Messer verletzt,

Wiesbaden, Erbacher Straße, 22.05.2023, 01.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde ein 26-jähriger Mann gegen 01.55 Uhr in der Erbacher Straße mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ein Autofahrer bemerkte gegen 02.05 Uhr beim Befahren der Schiersteiner Straße den verletzten Mann und verständigte daraufhin die Polizei. Nach Angaben des Verletzten gegenüber den eintreffenden Polizeikräften habe er sich zuvor mit zwei Bekannten in einer Wohnung in der Schiersteiner Straße aufgehalten, als es zum Streit gekommen sei. Im weiteren Verlauf habe der Geschädigte die Wohnung verlassen und sei dann in der Erbacher Straße von seinem Kontrahenten, welcher ihm gefolgt sei, mit einem Messer angegriffen worden. Der Angreifer konnte von den Beamtinnen und Beamten nicht mehr angetroffen werden. Der durch das Messer am Arm verletzte 26-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu dem Angreifer sowie den Hintergründen und dem Ablauf des Vorfalls aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Handtasche entrissen,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, 22.05.2023, 01.00 Uhr,

(pl)Auf dem Gehweg der Reisinger Anlagen wurde in der Nacht zum Montag eine 75-jährige Frau beraubt. Zwei Unbekannte näherten sich der Frau gegen 01.00 Uhr von hinten und entrissen ihr gewaltsam die Handtasche. Im Anschluss wurde die Geschädigte von den Räubern noch zu Boden geschubst, wodurch sie Verletzungen erlitt, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die beiden Täter wurden bei ihrer Flucht von der Videoschutzanlage aufgezeichnet. Einer der beiden war ca. 20-25 Jahre alt sowie etwa 1,90 Meter groß und mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Der Zweite war etwa gleich alt sowie ca. 1,70 Meter groß und trug eine Baseballmütze, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose sowie eine Sonnenbrille. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 19.05.2023 bis 20.05.2023,

(pl)In Wiesbaden wurden zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag zwei Wohnungen, ein Rohbau, ein Restaurant und ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. In der Nacht zum Samstag kletterten Unbekannte auf den Balkon einer Wohnung in der Adolfsallee. Hierbei fiel ein Blumenkübel von dem Balkonsims auf ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Anschließend machten sich die Täter erfolglos an der Balkontür zu schaffen und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. In derselben Nacht verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Baustelle in der Brunhildenstraße, hebelten eine Tür des dortigen Rohbaus auf und entwendeten Bohrmaschinen sowie Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch in der "Kleine Schwalbacher Straße" wurde in der Nacht zum Samstag zugeschlagen und aus einem Restaurant Bargeld gestohlen. In diesem Fall hatten die Täter gewaltsam die Terrassentür der Gaststätte geöffnet, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Am Samstagmorgen wurde gegen 09.30 Uhr im Ländchenweg ein gescheiterter Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt. Die Terrassentür des Hauses hatte den Aufhebelversuchen standgehalten. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Sedanstraße hatten es Unbekannte am Samstag unter anderem auf Bargeld sowie Schuhe abgesehen. Die Tat ereignete sich zwischen 07.00 Uhr und 17.20 Uhr. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A 66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Freitag, 19.05.2023, 20:20 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 66 bei Wiesbaden, bei dem sich ein Wohnmobil überschlug, wurden am Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt. Ein 55-Jähriger befuhr mit einem Dethleffs-Wohnmobil die A 66 von Frankfurt in Richtung Wiesbaden auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Kurz hinter der Anschlussstelle Nordenstadt wechselte er nach links auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei übersah er offenbar den schnell herannahenden Ford eines 19-Jährigen, der nicht mehr ausweichen konnte und somit gegen das Wohnmobil prallte. Durch die Kollision überschlug sich das Reisemobil und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Autobahnpolizei den rechten und den mittleren Fahrstreifen bis 21:30 Uhr. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 28.000 EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell