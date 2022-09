Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zoll findet eine vom Aussterben bedrohte Steinkoralle in einem Postpaket

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Eine vom Aussterben bedrohte Steinkoralle fand der Zoll am Zollamt in Bruchsal in einem Postpaket.

Die Steinkoralle war auf ihrem Weg zu einem Privatempfänger in Deutschland in einem Paket mit diversen Souvenirs und Geschenkartikeln enthalten.

Da es sich hier um eine besonders schützenswerte Art handelt, deren Einfuhr nur unter Vorlage bestimmter Einfuhrdokument möglich ist, wurde die Steinkoralle beschlagnahmt.

"Wir machen leider immer wieder die Erfahrung, dass sich viele nicht bewusst sind, dass sie hier etwas Unrechtes tun." so Sprecherin des Hauptzollamts Anne Deubel. "Ich empfehle immer gern die Seite www.artenschutz-online.de, um sich zu informieren. Dort kann gezielt nach dem jeweiligen Land gesucht werden und man bekommt angezeigt, was man mitbringen darf und was eben nicht."

Zusatzinformationen:

Viele Tiere und Pflanzenarten sind in ihrem Bestand gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Täglich sterben weltweit bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Mit jeder ausgestorbenen Art wird unsere Welt ärmer an Genen, Farben, Formen und Geräuschen. Der Raubbau an der Natur, aber auch Profitgier sind die Hauptgründe für das Artensterben. Der internationale Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen hat sich zu einem lukrativen Geschäft entwickelt. Heute sind weltweit mehr als 5.800 Tier- und 30.000 Pflanzenarten und die daraus gewonnenen Erzeugnisse geschützt.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell