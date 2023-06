Polizei Köln

POL-K: 230623-2-K So schnell ist der Koffer weg: Bundespolizei, Polizei Köln und Deutsche Bahn AG mit Präventionsaktion am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin / Bundespolizeiinspektion Köln

Abgelenkt und Zugegriffen:

"Ich wusste nicht, dass es so schnell gehen kann!" - Ein Satz, den die Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern (22. Juni) mehrmals zu hören bekommen haben. Bei der mit der Polizei Köln und Deutschen Bahn AG gemeinsam organisierten Präventionsaktion am Kölner Hauptbahnhof kamen so einige Reisende kurz ins Schwitzen.

Von 11 Uhr an befanden sich im Kölner Hauptbahnhof mehrere uniformierte und zivile Kräfte der Bundespolizei, um Tatgelegenheiten der Handgepäck- und Taschendiebe aktiv nachzustellen. Während die Uniformierten Reisende in ein Gespräch verwickelten, nahmen die Zivilkräfte unauffällig das fremde Gepäck mit. In gleich zwei Fällen, war ein Ablenken nicht mal nötig, da der Koffer unachtsam hinter sich abgestellt war. Die Reaktionen der Reisenden sprachen Bände. Nach dem ersten Schockmoment bekamen die Bestohlenen ihr Gepäck zurück und wurden direkt in ein präventives Bürgergespräch verwickelt. Informationen und Tipps, sowie Flyer wurden von der Bundespolizei und der Deutschen Bahn AG an den Mann und die Frau gebracht. Die Reaktionen hier waren durchweg positiv. Jeder verhinderte Diebstahl ist ein Erfolg.

Und auch auf dem Vorplatz gab es einen Informationsstand. Die Polizei Köln, hier die Kriminalprävention, stand mit ihrer mobilen Beratungsstelle für Fragen bereit. Weiterhin sprühten sie öffentlichkeitswirksam mehrere Piktogramme zur Sensibilisierung für das wichtige Thema Taschendiebstahl auf den Boden. Auch dieses Angebot wurde von zahlreichen interessierten Reisenden genutzt. Die Polizistinnen und Polizisten vermittelten Tipps und Tricks zur Verhinderung von Diebstählen sowie zum achtsamen Umgang mit Wertsachen.

Eine Wiederholung der Aktion ist für Donnerstag, den 06.07.2023 geplant.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell