POL-MA: Heidelberg: Verkehrsschild auf Radweg gelegt - Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte in der Unteren Neckarstraße ein unbekannter Täter ein Verkehrsschild (mobiles Halteverbot) auf dem dortigen Radweg abgelegt. Gegen 02:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Radfahrer diesen Radweg und stürzte auf Grund des Hindernisses. Der Radfahrer zog sich hierdurch eine Kopfplatzwunde zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus. Noch vor dem Abtransport durch den RTW konnte durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem 49-Jährigen wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Neben der medizinischen Versorgung im Krankenhaus, erfolgte dort auch eine Blutentnahme wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/18570, zu melden.

