POL-EL: Werlte - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Esterwegen (ots) - Am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 10.25 Uhr sind unbekannte Täter in ein Hotel an der Straße Am Sportpark in Esterwegen eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und gelangten so in das Hotel. Hier durchsuchten sie diverse Räume und beschädigten das Inventar erheblich. Sie entwendeten mehrere Geldbörsen sowie Alkohol in Höhe von insgesamt 1200 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte ...

mehr