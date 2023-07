POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person +++ Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Unbekannte sind in Delmenhorst in ein Friseurgeschäft eingebrochen und haben etwas Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 04. Juli 2023, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 05. Juli 2023, 08:00 Uhr, schlugen sie eine Scheibe des Geschäfts an der Oldenburger Straße, Höhe Brauenkamper Straße, ein und konnten so in das ...

