Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Friseurgeschäft +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind in Delmenhorst in ein Friseurgeschäft eingebrochen und haben etwas Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 04. Juli 2023, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 05. Juli 2023, 08:00 Uhr, schlugen sie eine Scheibe des Geschäfts an der Oldenburger Straße, Höhe Brauenkamper Straße, ein und konnten so in das Gebäude gelangen.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Geräusche gehört oder Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell