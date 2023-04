LPI-SHL: Versammlung in Schleusingen mit einem "Nein zum Asylheim"

Bad Salzungen (ots) - Am heutigen Morgen führte in Barchfeld ein 62 jähriger Mann Feldarbeiten mit seiner landwirschaftlichen Maschine durch. Der Mann kam durch Unachsamkeit in die laufende Maschine und wurde dabei tödlich verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

