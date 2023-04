Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räuberischer Diebstahl

Schmalkalden (ots)

Am 11.04.2023 um 12:20 Uhr ereignete sich ein Ladendiebstahl im Lidl Markt in der Näherstiller Straße in Schmalkalden. Eine bis dato unbekannte männliche Person betrat den Laden, entnahm Ware aus den Regalen und passierte die Kasse. Hier wurde die Person vom Marktleiter angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben. Die Person weigerte sich, sodass der Marktleiter die Person versuchte festzuhalten. Der Dieb wehrte sich so sehr aus dem Griff, dass der Marktleiter verletzt wurde und der Dieb flüchten konnte. Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Informationen zum Täter geben kann, wird gebeten diese der Polizeiinspektion-Schmalkalden-Meiningen unter 03693-591-224 mitzuteilen. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: -> europäisches Erscheinungsbild -> scheinbares Alter 30-35 Jahre -> ca. 1,80 - 1,90m groß -> ca. 70 - 75kg schwer -> sehr kurzes dunkelblondes Haar -> ungepflegtes Äußeres -> trug schwarze Sportbekleidung, sowie einen blauen Rucksack

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell