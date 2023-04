LPI-SHL: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Suhl (ots) - In der Zeit vom 05.04.2023 bis 11.04.2023 wurden in Oberalba an vier abgeparkten Fahrzeugen der Lack zerkratzt. Personen, welche Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

