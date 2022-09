POL-LWL: Gartenbau-Mitarbeiter wegen Laubbläser mit Luftdruckgewehr bedroht

Ludwigslust-Parchim (ots) - Taschendiebe haben im laufenden Monat September in bislang 13 bekannt gewordenen Fällen Geldbörsen aus Einkaufswagen gestohlen. Tatorte waren in allen Fällen Lebensmittelgeschäfte in verschiedenen Orten des Landkreises Ludwigsust-Parchim. Dabei sind in Einzelfällen Bargeldschäden in Höhe von mehr als 1.000 Euro entstanden. So Ende ...

