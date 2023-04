LPI-SHL: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Suhl (ots) - Am 11.04.2023 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Wenden oder Rückwärtsfahren in Immelborn, Steinweg einen Gartenzaun. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

