Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradunfall

Oberhof (ots)

Am 10.04.2023 kam es gegen 16:30 Uhr in Oberhof zu einem Motoradunfall. Der Fahrer einer Yamaha war auf der Landstraße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er offensichtlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Der 46-jährige Motoradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell