LPI-SHL: Betrunken unterwegs

Zella-Mehlis (ots) - Am Sonntag, den 09.04.2023 kam es auf dem Parkplatz Kühler Grund in Zella-Mehlis zu einer Unfallflucht. Ein 38-jähriger stellte seinen grauen BMW um 14:00 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 16:30 Uhr zurückkehrte, stelle er Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim ...

